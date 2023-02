Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore del film celebra l'uscita con una foto di M.O.D.O.K. nudo

Jeff Loveness, sceneggiatore del tanto chiacchierato Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha voluto festeggiare l'uscita del film condividendo sui social una foto di M.O.D.O.K. senza vestiti.

Sono ormai diversi giorni che Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film che ha inaugurato la Fase 5 dell'MCU, è ufficialmente nelle sale. Il terzo capitolo della saga con Paul Rudd ha conquistato il primo posto al box-office, ma non ha convinto propriamente tutti.

Jeff Loveness, sceneggiatore del film, ne ha però voluto celebrare l'uscita condividendo una foto alquanto particolare di M.O.D.O.K. sui social. L'immagine mostra il nuovo personaggio della Marvel di spalle e completamente nudo, accompagnata dalla seguente didascalia: "Il cinema è un mosaico fatto di tempo", celeberrima frase pronunciata da Andrej Tarkovskij.

Purtroppo le reazioni di critica e pubblico nei confronti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sono state particolarmente positive. Al momento è il secondo film della Marvel ad avere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes: 53% su oltre 120 recensioni. Un trattamento simile era stato riservato a Eternals che ancora oggi ha un punteggio del 47% su oltre 400 recensioni.

Avengers: The Kang Dynasty ucciderà un personaggio chiave di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Nel film, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.