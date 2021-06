Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michelle Pfeiffer svela l'allenamento per entrare nel regno quantico

Michelle Pfeiffer si mostra in palestra, impegnata nella preparazione fisica per fare ritorno nel Regno quantico in vista dell'inizio delle riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Michelle Pfeiffer si prepara a fare ritorno nel fantastico universo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga Marvel di Ant-Man, condividendo su Instagram un video della sua preparazione fisica.

Michelle Pfeiffer ha fatto il suo debutto nell'MCU nel 2018 in Ant-Man and the Wasp, dove interpreta il ruolo di Janet van Dyne, l'originale Wasp. Nel film, il personaggio di Janet viene salvato dal Regno quantico, dove si trova intrappolata da decenni, dal marito Hank Pym (Michael Douglas), dalla figlia Hope (Evangeline Lilly), e dallo stesso Ant-Man, Scott Lang (Paul Rudd). Tutti e quattro i personaggi sono apparsi in Avengers: Endgame e ora torneranno nel nuovo capitolo del franchise di Ant-Man.

Il silenzio degli innocenti, Michelle Pfeiffer: "Ho rinunciato al ruolo perché era troppo malvagio"

L'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è fissata al 17 febbraio 2023. Le riprese si terranno questa estate, come conferma la stessa Michelle Pfeiffer nel video in cui afferma:

"Janet van Dyne entrerà nel Regno quantico questa estate. Sarò pronta".

L'attrice 63enne appare più in forma che mai. All'epoca dell'ingresso nell'MCU la Pfeiffer aveva dichiarato:

"Adoro poter interpretare una supereroina in questa fase della mia vita. Il messaggio che questo manda a tutte le donne e che siamo ancora fortissime."