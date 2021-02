Il silenzio degli innocenti, Michelle Pfeiffer: "Ho rinunciato al ruolo perché era troppo malvagio"

I piani originali dell'adattamento del romanzo di Thomas Harris, Il silenzio degli innocenti, includevano Michelle Pfeiffer nel ruolo di Clarice Starling, ma l'attrice ha deciso di declinare pe via del soggetto disturbante, troppo malvagio.

Un primo piano di Michelle Pfeiffer

Ripensando all'occasione perduta, Michelle Pfeiffer rimpiange il passato soprattutto perché la sua scelta gli ha impedito di collaborare con il regista Jonathan Demme, scomparso nel 2017. L'attrice ha confessato al New Yorker:

"Per Il silenzio degli innocenti, ero intimorita. C'era talmente tanto male in quel film. La cosa di cui mi pento maggiormente è aver perso l'opportunità di lavorare nuovamente con Jonathan. Alla fine vince il male, nel finale del film ha la meglio. Mi sentivo a disagio con quel finale. Non volevo diffonderlo nel mondo."

Il silenzio degli innocenti, Anthony Hopkins: "Quando ho letto il titolo ho pensato a un film per bambini"

Il silenzio degli innocenti si conclude con Clarice Starling che cattura il killer Buffalo Bill, ma il feroce Hannibal Lecter riesce a fuggire di prigione per vendicarsi del suo carnefice. Per il ruolo di Lecter, Anthony Hopkins vinse un Oscar e anche Jodie Foster conquistò la seconda statuetta per la sua performance nei panni di Clarice.

Un sequel tv de Il silenzio degli innocenti, Clarice, debutterà su CBS l'11 febbraio.