Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang ha già ucciso gli Avengers nel nuovo spot?

I Marvel Studios hanno diffuso in streaming un nuovo spot di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nel quale si accenna al fatto che Kang potrebbe aver già ucciso gli Avengers in passato.

In questa nuova anticipazione, infatti, scopriamo qualcosa in più sul prossimo letale villain del Marvel Cinematic Universe, e durante un confronto con il protagonista Scott Lang (Paul Rudd), il personaggio di Jonathan Majors gli chiede se in passato lo abbia già ucciso, suggerendo che potrebbe aver già sconfitto parecchi Avengers.

Le apparizioni di Majors in tutto il MCU condurranno inevitabilmente ad Avengers: The Kang Dynasty, ma il suo personaggio ha delle varianti, come si è visto nella serie Disney+ Loki. Per questo motivo, è possibile che Ant-Man riesca a sconfiggere Kang in qualche modo, ma questo non impedirebbe necessariamente la sua ascesa come cattivo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore su Kang: "Sarà diverso da Thanos"

Inoltre, alcune teorie prevedono che Scott morirà alla fine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita il 16 febbraio 2023.