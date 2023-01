Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore su Kang: "Sarà diverso da Thanos"

Jeff Loveness, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha spiegato gli aspetti che rendono Kang il Conquistatore molto diverso da Thanos.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha la grande responsabilità di introdurre il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe: Kang il Conquistatore. Il cattivo interpretato da Jonathan Majors, secondo lo sceneggiatore del film, sarà molto diverso da Thanos e dalla versione del personaggio che abbiamo precedentemente visto in Loki.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd in un primo piano

Intervistato da SFX Magazine, lo sceneggiatore Jeff Loveness ha spiegato: "Per me è tutta una questione di umanità. Ovviamente Thanos è un grande villain, è iconico ma, al tempo stesso, è anche un enorme tizio viola realizzato attraverso l'utilizzo della computer grafica. È un alieno che viene dallo spazio."

"Ciò che volevo fare con Kang era molto diverso, volevo esplorare gli aspetti più umani che lo caratterizzano, visto che si tratta di un personaggio molto solo. Lo analizzeremo da svariati punti di vista diversi e la mia principale intenzione era quella di mostrare la sua umanità e la sua vulnerabilità prima di renderlo una minaccia degna degli Avengers", ha continuato lo sceneggiatore.

"Kang è un cattivo di alto livello e noi abbiamo cercato di impostare la storia affinché fosse piuttosto dinamica. Voglio che sembri una lotta generazionale, la Fase 4 ha dato vita a molti nuovi personaggi. E ora penso che sia il momento di premere di nuovo il pedale dell'acceleratore e gettare nel fuoco tutti questi nuovi personaggi che ci piacciono", ha concluso Jeff Loveness.