Ant-Man and the Wasp: Quantumania, confermato l'arrivo di Jonathan Majors, sarà Kang il Conquistatore?

Jonathan Majors confermato nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, probabilmente lo vedremo nei panni del supervillain Kang il Conquistatore.

La star di Lovecraft Country Jonathan Majors sta per fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe dalla porta principale. Deadline ha conferma l'ingaggio dell'attore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania in un ruolo chiave. molto probabilmente si tratta del supervillain Kang in Conquistatore.

Le voci sostengono inoltre che, come nel caso di altri personaggi dell'MCU, ci potrebbe essere un cambiamento nel modo in cui verrà presentato il personaggi rispetto ai fumetti, ma pare che si tratterà comunque di uno dei principali villain del film. Peyton Reed tornerà alla regia, la sceneggiatura è firmata da Jeff Loveness. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sarà il produttore.

Secondo i fumetti Marvel, Kang il Conquistatore è un'entità che viaggia nel tempo che ha avuto scontri con tutti, da Thor a Spider-Man fino all'intero team di Avengers.

La terza avventura dedicata ad Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vedrà il ritorno dei protagonisti Scott Lang ed Evangeline Lilly nel ruolo di Scott Lang e Hope van Dyne. Michael Douglas sarà ancora il Dottor Hank Pym e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne, l'originale Wasp. A questo tema di aggiunge il recasting di Cassie, la figlia di Scott, che sarà interpretata da Kathryn Newton.

In autunno ritroveremo Jonathan Majors nel western Netflix The Harder They Fall, dove interpreta il fuorilegge Nat Love.