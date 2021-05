Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un collegamento a The Mandalorian nella prima foto dal set

Il regista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha pubblicato una prima foto dal set del film, che mostra uno strumento già utilizzato per The Mandalorian.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania è finalmente in pre-produzione e il regista Peyton Reed festeggia la notizia rivelando una foto dal set in cui possiamo scorgere un particolare macchinario utilizzato per girare alcune puntate di The Mandalorian.

Peyton Reed ha pubblicato la prima foto dal set del terzo film della saga di Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, offrendo una prospettiva unica del set e della nuova tecnologia StageCraft, utilizzata per girare il film Marvel. Il regista ha familiarità con questa tecnologia perché è stata utilizzata anche per The Mandalorian, di cui ha diretto un episodio.

La foto mostra un paesaggio innevato, ma il centro dell'immagine contiene una sfera riflettente che si chiama The Volume, che attualmente si trova ai Pinewood Studios nel Regno Unito. Questa nuova tecnologia Stagecraft consente di ricreare un vero e proprio set virtuale, pensata per sostituire il green screen, dove gli attori recitano con sfondi dinamici e quasi reali.

Mentre Ant-Man and the Wasp, il film precedente, è stato girato su set per lo più statici come il laboratorio di Hank Pym, questa nuova anticipazione data da Peyton Reed potrebbe anticipare i viaggi compiuti dai personaggi. Il titolo del sequel promette, infatti, al pubblico più tempo nel Reame Quantico, ma l'immagine condivisa dal regista indica che anche luoghi del mondo reale saranno al centro della storia.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno nel cast di Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors e Kathryn Newton. Il film sarà distribuito nel 2022.