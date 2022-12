Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una nuova foto mostra Scott Lang e sua figlia Cassie nel Regno Quantico

Una nuova immagine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mostra Scott Lang (Paul Rudd) e sua figlia Cassie (Kathryn Newton) bloccati nel Regno Quantico

Diamo uno sguardo ravvicinato al Regno Quantico in cui si trovano intrappolati Scott Lang (Paul Rudd) e sua figlia Cassie (Kathryn Newton) grazie a una nuova foto di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nella sua prima apparizione da Avengers: Endgame, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania Scott Lang verrà trascinato nel Regno Quantico insieme a Hope van Dyne, alias Wasp (Evangeline Lilly), i suoi genitori Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) e sua figlia Cassie Lang. Il personaggio è stato precedentemente interpretato da bambino da Abby Ryder Fortson nei precedenti film di Ant-Man, da adolescente da Emma Fuhrmann in Avengers: Endgame, e ora sarà interpretato da Kathryn Newton.

Total Film ci offre la nuova immagine che mostra Scott e Cassie intrappolati nel Regno Quantico mentre oosservano in lontananza una possibile minaccia. Scott indossa il suo costume da Ant-Man, ma Cassie deve ancora ricevere un suo costume speciale. Ciò potrebbe significare che questa immagine è tratta dall'inizio del film.

Perché il Regno Quantico è così importante in Ant-Man 3

Come rivelato dal primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Cassie crea un misterioso dispositivo che invia segnali al Regno Quantico. Il dispositivo trascina accidentalmente suo padre e l'intera famiglia Pym nella dimensione alternativa, un luogo in cui Janet e Scott sono stati entrambi bloccati in precedenza. Lì, incontrano il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), anch'egli intrappolato nel Regno Quantico, che impone a Scott di aiutarlo a uscire.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, perché la faccia e il costume di Kang sono blu nel trailer

Come indicato dal titolo ufficiale, Ant-Man 3 si svolgerà principalmente nel Regno Quantico ed esplorerà i suoi vari "personaggi, mondi, politica e storia", secondo quanto riferito dal produttore Stephen Broussard. Con l'ingresso di Kang, Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sarà solo fondamentale per allestire gli eventi di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars; il film ci farà conoscere più a fondo il Regno Quantico, ambientazione che probabilmente sarà rivisitata più volte nel corso della Saga del Multiverso.