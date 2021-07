Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una foto "orribile" svela l'inizio delle riprese

Ant-Man and the Wasp: Quantumania celebra l'inizio della lavorazione con una foto davvero poco invitante che segna il ritorno di un celebre pupazzo.

Il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, ha annunciato l'inizio delle riprese del cinecomic Marvel con un tweet che svela un volto familiare in una foto orribile.

Peyton Reed ha condiviso l'eccitante notizia su Twitter lunedì insieme a una foto dell'orribile coniglietto che Scott Lang (Paul Rudd) ha regalato a sua figlia Cassie nel primo film. Il brutto, ma adorabile animale di pezza è minacciosamente posizionato proprio accanto a un contenitore di rischio biologico, segnale tutt'altro che rassicurante.

A quanto pare l'infanzia di Cassie potrebbe fare ritorno in Ant-Man and the Wasp: Quantumania che vedrà l'ingresso nel cast Kathryn Newton proprio nel ruolo di una Cassie Lang versione adulta. Paul Rudd tornerà nel ruolo di Scott Lang/Ant-Man, con lui Evangeline Lilly sarà ancora Hope van Dyne/Wasp, Michael Douglas tornerà nel ruolo del Dr. Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quello di sua moglie, Janet van Dyne, e Michael Peña sarà ancora Luis. Annunciato l'arrivo di Jonathan Majors nei panni del villain Kang il Conquistatore.

L'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è prevista per il 17 febbraio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno del villain di Corey Stoll