Ant-Man and the Wasp: Quantumania, abbiamo il nuovo costume di Scott Lang, curiosi?

Disney e Marvel ci hanno finalmente dato un assaggio del nuovo costume di Scott Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con qualche altra piccola chicca.

Se curiosi di scoprire cosa ha in serbo per voi Ant-Man and the Wasp: Quantumania siete nel posto giusto. Negli scorsi giorni, in occasione della Comic-Con Experience 2022, Disney e Marvel ci hanno infatti permesso di dare un'occhiata al nuovo costume di Scott Lang.

Come si può notare anche sul profilo Twitter di MCU - The Direct, la foto ci mostra sia il nuovo design che i cambiamenti dal punto di vista degli accessori dell'outfit dell'eroe interpretato da Paul Rudd.

Negli scorsi giorni, inoltre, è stato pubblicato anche un nuovo trailer dedicato ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania in cui compare, ovviamente, anche il Kang interpretato da Jonathan Majors.

Sebbene al momento non abbiamo moltissimi dettagli in più su questo nuovo film Marvel, il creative executive Brian Gay ha rassicurato i fan di tutto il mondo sull'importanza e sul peso che questa storia giocherà all'interno del MCU: "Una cosa che mi è piaciuta di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è che abbiamo sempre scherzato sul fatto che i suoi film [di Ant-Man] fossero piccoli, ma questo diventerà grande!".

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, rivelato il ruolo di William Jackson Harper? Gli ultimi rumor

Atteso nelle sale dal 15 febbraio 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania aprirà la fase 5 dell'MCU accompagnato da una serie di altri lavori tra cui i Guardiani della Galassia Vol. 3 e Thunderbolts. Non conoscendo ancora il modo in cui andrà a legarsi con le altre pellicole, restiamo in attesa di nuovi dettagli.