Ant-Man and The Wasp: Quantumania, rivelato il ruolo di William Jackson Harper? Gli ultimi rumor

Secondo le ultime indiscrezioni del web sarebbe stato rivelato il ruolo di Wiliam Jackson Harper in An-Man and The Wasp: Quantumania.

Un altro pezzo del puzzle che è Ant-Man and The Wasp: Quantumania è andato al suo posto? Pare che sia stato finalmente rivelato il ruolo di William Jackson Harper nel threequel Marvel. Scopriamo le ultime voci al riguardo.

Qualche tempo fa era stato annunciato il casting di William Jackson Harper in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma all'epoca non si sapeva quale figura avrebbe portato sullo schermo l'attore di The Good Place. Dopo svariate voci e teorie, sembra però che ora sia stata rivelata la risposta.

Secondo quanto riportato da Heroic Hollywood, il noto scooper Daniel Richtman sosterrebbe che il personaggio interpretato da William Jackson Harper sia quello di Quaz "un telepate parte di un gruppo ribelle contro Kang".

Se così dovesse essere, sarà difficile (ma non impossibile, dopotutto il Multiverso permette quasi di tutto) che Harper possa ricoprire anche il ruolo di Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic, come molti sul web speravano potesse essere il caso.

C'è dunque ancora tanto da speculare e da scoprire sul futuro dei cinecomic Marvel, ma intanto, vi ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà a febbraio 2023 al cinema.