Ant-Man 3 introdurrà gli Young Avengers nel MCU?

Nel futuro del MCU potrebbe finalmente esserci l'introduzione degli Young Avengers, e al momento il candidato migliore per il lavoro è Ant-Man 3. Il terzo film da solista per l'Ant-Man di Paul Rudd potrebbe infatti essere la piattaforma perfetta da cui lanciare l'inedito gruppo di personaggi che ancora vive soltanto all'interno dei fumetti.

Ant-Man and the Wasp: Abby Ryder Fortson e Paul Rudd in una scena del film

Del ritorno di Scott Lang ancora sappiamo molto poco, ma è praticamente sicuro che le riprese non inizieranno prima del 2021, collocando il film nella posizione ideale per lanciare la Fase 5 di Marvel, con nuovi personaggi e scenari inediti. Per Ant-Man 3 si presume faranno ritorno molti degli attori già noti, come Michael Douglas, ma è sui nuovi sviluppi che la saga punta con maggiore vigore.

Prima dell'uscita di Ant-Man 3 potrebbero infatti fare il loro ingresso altri futuri protagonisti della saga. Nella serie tv WandaVision è stato per esempio anticipato che verranno introdotti i gemelli di Scarlett Witch e Vision, che altri non sono che Wiccan e Speed, mentre nella serie Hawkeye verrà presentata Kate Bishop, aka Occhio di Falco.

All'appello potrebbe quindi unirsi Cassie Lang, che nella sua versione supereroica è Stature. I futuri Young Avengers potrebbero allora comparire come gruppo in uno dei film solisti dell'MCU e perché non proprio Ant-Man 3, che come collocazione temporale potrebbe presentare l'occasione perfetta per l'introduzione della nuova squadra? Anche Kevin Feige ha già aperto la porta alla possibilità di vedere i giovani vendicatori in tempi brevi, quindi manca soltanto una conferma ufficiale, che speriamo di poter avere a breve, anche se la recente chiusura di sale cinematografiche e set potrebbe far ritardare un po' le rivelazioni...