Evangeline Lilly: Marvel potrebbe ridurre il suo ruolo in Ant-Man 3 per la sua reazione al Coronavirus

Problemi in vista per l'attrice Evangeline Lilly che dovrebbe riprendere il suo ruolo in Ant-Man 3 come Hope Van Dyne: per via del suo recente rifiuto della quarantena in reazione alla pandemia di Coronavirus che imperversa nel mondo Marvel potrebbe ridurre le scene a lei dedicate.

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly in una scena del film

Secondo We Got This Covered, infatti, le critiche piovute su Evangeline Lilly dopo il suo post provocatorio contro il lockdown consigliato a tutti, l'attrice sarebbe finita nel mirino dei Marvel Studios che stanno decidendo il da farsi in merito al suo ruolo in Ant-Man 3.

I rumors dicono che, al momento, lo studio stia pensando solo a una riduzione del ruolo di Hope Van Dyne nel film, non proprio alla cancellazione, una decisione che potrebbe avere conseguenze sulla carriera dell'attrice nel mondo Marvel, visto che con Ant-Man and the Wasp era riuscita ad ottenere il ruolo della supereroina principale al fianco di Paul Rudd.

Non si sa ancora come potrebbe essere declassata Evangeline Lilly, ma probabilmente da quanto dicono Hope avrà solo un ruolo secondario nel terzo capitolo, dando forse spazio a Emma Fuhrmann, interprete di Cassie, figlia di Scott Lang che abbiamo incontrato in Avengers: Endgame.