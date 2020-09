Ant-Man 3, Peyton Reed afferma: "Questo film sarà molto più grande dei precedenti"

Le riprese di Ant-Man 3 dovrebbero partire la prossima estate ma Peyton Reed, regista del sequel Marvel, ha dato alcune anticipazioni ai fan in attesa, parlando del film e ritenendolo di gran lunga superiore ai suoi predecessori.

Ant-Man and the Wasp: Paul Rudd in una scena del film

Sebbene non abbia potuto rivelare molto sulla trama, il regista Peyton Reed si è sbilanciato sulla sceneggiatura di Ant-Man 3, in particolare sulla grandezza e sul lavoro che lui e gli sceneggiatori stanno facendo durante questo periodo particolare:

"Stiamo lavorando per superare l'emergenza sanitaria. Ci sono alcune cose davvero eccitanti in vista, nessuna delle quali posso ovviamente svelare in questo momento, ma posso dire che il terzo film di Ant-Man sarà molto più grande e articolato rispetto ai primi due. Avrà un modello visivo molto diverso".

Lo stesso regista, inoltre, durante un'intervista con Yahoo Entertainment, ha confermato che la stesura della trama è stata terminata, quindi Ant-Man 3 sta vedendo davvero la luce. Ant-Man 3 non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022.

Nel cast torneranno Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas.