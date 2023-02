Ant-Man 3, Kathryn Newton fa spoiler? Per Paul Rudd è uguale a Tom Holland

In una nuova intervista per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton ha rivelato che Paul Rudd l'ha paragonata a Tom Holland in quanto a (non) saper mantenere i segreti del Marvel Cinematic Universe.

Parlando ai microfoni di Digital Spy, la giovane interprete di Cassie Lang ha ammesso di essere "molto credulona", raccontando di quando "gli amici vengono da me e mi dicono 'Oh, mi hai detto che questo e quest'altro muoiono'. E io rispondo: 'L'ho fatto? Oh, beh... No! Perché non è successo nel film!". Ma non sono molto brava a mantenere un segreto. Paul Rudd ha detto che sono molto simile a Tom Holland".

Per chi non avesse colto il riferimento, Tom Holland è uno degli attori più famigerati del cast del MCU quando si tratta di svelare segreti. Dopo il suo debutto a sorpresa in Captain America: Civil War e il suo film da solista (Spider-Man: Homecoming), Holland era così noto per le sue uscite spoilerose che i Marvel Studios non gli hanno permesso di leggere il copione completo di Avengers: Infinity War!

Dal canto suo, Kathryn Newton sostiene di non essere neanche lontanamente paragonabile a Holland: "Non credo che sia vero. Non faccio mai spoiler, mi vengono fuori e basta, credo. La metà delle volte non so nemmeno di cosa sto parlando e a quanto pare quelle volte è uno spoiler".