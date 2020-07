Ant-Man 3: le riprese inizieranno nell'estate 2021?

Ant-Man 3, a quanto pare, si farà e secondo ultime indiscrezioni la produzione del cinecomic Marvel con Paul Rudd potrebbe iniziare a giugno 2021, slittando di qualche mese rispetto all'iniziale data prevista, ovvero gennaio 2021.

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly e Paul Rudd in una scena del film

Secondo quanto riferito da Murphy's Multiverse, la data di inizio produzione per Ant-Man 3 è stata riprogrammata per l'estate 2021, quando le riprese dovrebbero partire ad Atlanta, in Georgia. Dopo non essere stato citato nel programma delle prossime uscite della Marvel, molti fan hanno ipotizzato che il terzo capitolo di Ant-Man fosse posticipato a data da destinarsi.

I Marvel Studios non hanno ancora confermato la notizia, quindi al momento restano solo voci, ma la Disney è stata contattata per conferma da ScreenRant, per cui attendiamo una risposta nelle prossime settimane.

Anche se molti fan, che attendono la nuova avventura di Scott Lang con trepidazione, non saranno contenti di quest'ulteriore posticipo, questo potrebbe essere comunque un vantaggio per Ant-Man 3. Sicuramente perché lo sceneggiatore Jeff Loveness avrà più tempo per perfezionare lo script del film e il regista Peyton Reed può lavorare per realizzare tutto al meglio, anche in termini di narrativa e scene d'azione.

Ant-Man: il cameo nascosto di Scarlett Johansson come Black Widow

I dettagli del progetto al momento vengono tenuti nascosti, ma le star del franchising Paul Rudd (Scott Lang alias Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne alias Wasp), Michael Dough (Dr. Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) dovrebbero tornare tutti insieme nel nuovo film. Non resta che attendere conferme da Disney/Marvel su questo progetto che, se confermato, potrebbe arrivare nel 2022.