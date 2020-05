Ant-Man: il cameo nascosto di Scarlett Johansson come Black Widow

Il regista di Ant-Man, Peyton Reed, ha rivelato su Twitter il cameo nascosto di Scarlett Johansson nel ruolo di Black Widow. L'eroina è invisibile nel film, ma la sua presenza era funzionale a una particolare scena che Reed ha rivelato rispondendo a un fan particolarmente curioso.

Ant-Man: Paul Rudd avvolto nel costume da uomo formica

Con molti spettatori costretti a casa dall'emergenza globale e con i maggiori film Marvel in pausa forzata con le uscite rimandate di numerosi mesi, agli irriducibili del MCU non rimane che fare un bel rewatch dei precedenti capitoli, magari concentrandosi sui dettagli, sui crossover e sulle apparizioni di personaggi in film dove non erano previsti... Ecco che arriva il turno delle rivelazioni su Ant-Man.

Il film uscito nel 2015 vedeva l'ingresso nell'Universo Marvel di Ant-Man, interpretato da Paul Rudd, insieme alla coppia padre/figlia con i volti di Michael Douglas ed Evangeline Lilly, che veste i panni di The Wasp. Nel film compaiono anche altri protagonisti delle varie saghe di supereroi che interagiscono brevemente con il protagonista Scott Lang. Nelle scene post-credits vediamo Chris Evans e Sebastian Stan nei ruoli di Captain America e Winter Soldier, mentre nel corso del film fanno capolino Hayley Atwell e John Slattery, ovvero Peggy Carter e Howard Stark. In una scena, inoltre, Lang tenta di entrare nella sede degli Avengers e si scontra con Falcon.

Sorprendentemente, Ant-Man riesce a disattivare il dispositivo di potenziamento di Sam Wilson, che subisce quindi una batosta in piena regola. Rivolgendosi a un personaggio nascosto, Falcon dice: "É molto importante che Cap non scopra questa cosa", ma a chi si rivolgeva? Peyton Reed risponde, il cameo invisibile era quella della Black Widow di Scarlett Johansson.