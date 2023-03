Ant-Man 3, gli editor spiegano come hanno realizzato la scena post-credit con Jonathan Majors

La scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania apre al futuro dell'MCU, e mentre i fan riflettono sulla storia, gli editor del film ci raccontano come l'hanno realizzata con Jonathan Majors.

Uno dei grandi pregi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato quello d'introdurre, una volta per tutte, il personaggio di Kang (Jonathan Majors) al centro della scena. Questo personaggio avrà un ruolo fondamentale nella nuova fase dell'MCU, con un peso che è stato ampiamente sottolineato anche dalla scena post-credit del film. Di recente gli editor hanno spiegato come hanno fatto a realizzarla, dichiarazioni che contengono qualche spoiler per chi non ha ancora visto il lungometraggio Marvel.

In un'intervista con Variety Adam Gerstel e Laura Jennings, montatori di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, hanno parlato della scena post-credit, svelando qualche dettaglio in più sulla sua realizzazione: "Con Kang, era tutta una questione di motion control", ha detto Gerstel. "Giravamo una versione di Jonathan e andavamo avanti con Peyton per scegliere le interpretazioni che ci piacevano di più, tenendo in considerazione ogni mossa che faceva, dato che queste erano leggermente diverse con la messa a fuoco e davanti all'obiettivo. Avevamo i nostri supervisori VFX sul set per aiutarci a lavorare al meglio".

Poi Gerstel ha ribadito: "La cosa più divertente è stata guardare Jonathan Majors entrare nel personaggio per ogni diversa versione di Kang; lo vedevamo camminare sul set e ogni volta che entrava aveva una personalità molto diversa", seguito anche dal punto di vista di Jennings: "È stato fantastico vedere il suo processo creativo e quanto fosse in parte".

Una scena del genere, ovviamente, anticipa l'enorme responsabilità che Jonathan Majors ha sulle spalle, in relazione al futuro dell'MCU. Il suo talento, a discapito dei risultati ottenuti da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, non è comunque passato inosservato né dai fan e né dalla critica.