Ant-Man 3: ecco di chi è stata l'idea di esplorare il Regno Quantico

Alla premiere di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Kevin Feige ha svelato che l'idea di esplorare il Regno Quantico è venuta a un componente del cast in particolare.

Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale di Ant-Man and the Wasp Quantumania, new entry del franchise Marvel lanciato nel 2015. Nella giornata di ieri si è tenuta la premiere mondiale a Los Angeles e le reazioni della stampa sono state entusiaste, tutte concordi nell'elogiare il tono serioso della pellicola e l'interpretazione di Jonathan Majors nei panni di Kang.

Alla premiere era presente anche Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, che ha rivelato come l'idea di esplorare il Regno Quantico fosse partita da Paul Rudd. "Paul aveva questa pazza idea sin dall'inizio, quando girammo il primo Ant-Man. Voleva esplorare la nozione dell'universo subatomico che giocava con le meccaniche quantistiche. Abbiamo poi stuzzicato i fan con il sequel di Ant-Man e fatto vedere il Regno Quantico in Avengers: Endgame, ma questa volta verrà esplorato nella sua interezza".

Nel film, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

L'uscita italiana di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è prevista per il 15 febbraio. Il film conterrà ben due scene post-credits che saranno importanti per il futuro dell'MCU.