Ant-Man 3 è il secondo film Marvel a ricevere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes dopo Eternals

Arriva oggi nelle sale italiane Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuovo capitolo della saga con Paul Rudd nei panni del piccolo, grande Avenger Ant-Man. Sono iniziate ad arrivare nei giorni scorsi i primi pareri di chi ha potuto vederlo in anteprima e non sono particolarmente entusiasmanti.

Al momento Ant-Man 3 è il secondo film della Marvel ad avere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes: 53% su oltre 120 recensioni. Un trattamento simile era stato riservato a Eternals che ancora oggi ha un punteggio del 47% su oltre 400 recensioni. Il film di Chloe Zhao ha però avuto la sua rivalsa in streaming, diventando il più visto su Disney+ nel 2022.

La critica è unanime nel lodare la performance di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore e gli effetti visivi del Regno Quantico, ma per il resto è rimasta scottata da una sceneggiatura debole e da battutine evitabili.

Nel film, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.