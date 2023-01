Marvel Cinematic Universe: non crederete mai a quale sia il film più visto su Disney+ nel 2022

Nonostante le opinioni contrastanti di critica e pubblico, Eternals di Chloe Zhao sembra essere il film Marvel più popolare su Disney+. A rivelarlo è una recente indagine di Nielsen secondo cui il film avrebbe superato quota 4 miliardi di ore viste, entrando al nono posto della classifica del film più visti sulla piattaforma di streaming.

Ma non è tutto, perché Eternals è stato l'unico film della Marvel a posizionarsi nella Top 10 ed è stato eletto il tredicesimo film più popolare di tutta la piattaforma. Risultato niente male per un progetto che, alla sua uscita nelle sale nel 2021, aveva ottenuto meno del 50% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Eternals, Chloé Zhao: "Il film ha diviso nei giudizi perché ha messo a disagio le persone"

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il sequel di Eternals dovrebbe essere già in sviluppo. Si è anche diffuso in rete un particolare rumor secondo cui il nuovo capitolo possa adattare la celebre storyline dei fumetti Judgment Day, ma per molti si tratta di una storia troppo importante da conservare per un'eventuale Fase 7 dell'MCU.

Pubblicato dalla Marvel nel 2022, A.X.E.: Judgment Day di Kieron Gillen e Valerio Schiti è un epico evento crossover che vede protagonisti gli Eterni, gli Avengers e gli X-Men, tutti in guerra. Tuttavia, il loro conflitto viene interrotto dalla resurrezione di uno dei primi Celestiali della Terra, che minaccia di bruciare il mondo se la sua popolazione non sarà ritenuta degna sia individualmente che collettivamente.