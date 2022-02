Animali Fantastici - I segreti di Silente: svelato il nuovo spettacolare trailer

Warner Bros. ha finalmente svelato il nuovo trailer di Animali Fantastici - I segreti di Silente, terzo capitolo della saga magica spinoff di Harry Potter.

Il trailer si apre con Silente che riflette sull'importanza dei ricordi legati al passato e riceve una brutta notizia. Grindelwald ha infatti dato il via alla sua guerra ai babbani e Newt si ritrova ad assemblare un team per sconfiggere il malvagio mago, con una missione segreta. Spazio poi a scontri, molta magia e scene spettacolari.

Il nuovo film del franchise firmato da J.K. Rowling è ambientato negli anni '30, diversi anni dopo gli eventi del secondo film, e seguirà Newt Scamander (Eddie Redmayne) e compagni in una nuova missione che li porterà a sfidare il cuore dell'esercito di Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen). Dopo l'anticipo nel teaser svelato nel corso del weekend, possiamo dare uno sguardo più approfondito al nuovo Grindelwald di Mikkelsen che ha preso il posto del dimissionario Johnny Depp, invitato da Warner a lasciare il franchise dopo i guai giudiziari che gli sono piovuti addosso.

In aggiunta a Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander e di Mads Mikkelsen in quello dell'oscuro villain Gellert Grindelwald, Animali Fantastici - I segreti di Silente vede nel cast Katherine Waterston nel ruolo di Tina Goldstein, Dan Fogler in quello del veterano della Prima Guerra Mondiale Jacob Kowalski, Alison Sudol è Queenie Goldstein, la sorella minore di Tina, Ezra Miller interpreta l'antieroe Credence Barebone, Callum Turner è Theseus Scamander, fratello maggiore di Newt, William Nadylam è l'amico Yusuf Kama, Poppy Corby-Tuech interpreta Vinda Rosier, Jessica Williams è la Professoressa Eulalie "Lally" Hicks, mentre Jude Law è Albus Silente.

David Yates dirige anche questo capitolo la cui sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e dal veterano della saga di Harry Potter Steve Kloves.

L'uscita italiana di Animali Fantastici - I segreti di Silente è prevista per il 13 aprile 2022.