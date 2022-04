Animali Fantastici 3 primo al box office USA, ma è il peggior incasso per un film di Harry Potter

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Eddie Redmayne con Callum Turner in una scena

Animali Fantastici - I Segreti di Silente la spunta al box office americano pasquale conquistando la prima posizione con 42,1 milioni da 4.208 sale, e una media per sala di 10.000 dollari, ma segna la peggior apertura di sempre per un film della saga di Harry Potter. risultato, questo, che potrebbe mettere a repentaglio il futuro del franchise, che prevede ancora due capitoli firmati da J.K. Rowling. Va detto, però, che il film continua ad andare abbastanza bene sui mercati internazionali accumulando 150,4 milioni di dollari che portano la pellicola fantastica a un totale di 193 milioni. Per Deadline, l'incasso segna una flessione del 42% e del 38% dei due film precedenti del franchise nello stesso lasso di tempo. Qui la nostra recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente, nuova avventura prequel di Harry Potter dedicata al magizoologo Newt Scamander.

Poco meno di 30 milioni di incasso con una flessione del 58% rispetto al weekend di apertura) portano Sonic 2 - Il Film a un totale di 119 milioni, exploit di incassi per la pellicola sequel ispirata al popolare videogame che vede protagonista lo scatenato riccio blu. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Stabile in terza posizione la nuova commedia di Sandra Bullock, lo scatenato The Lost City, con Channing Tatum, Daniel Radcliffe e con un cameo di Brad Pitt, che incassa altri 6,2 milioni di dollari per un totale di 78,2 milioni. Un record per un film guidato da una protagonista femminile in tempi di crisi degli incassi.

Il dramma con Michelle Yeoh Everything Everywhere All at Once risale dalla sesta alla quarta posizione e alla quarta settimana di permanenza in classifica incassa 6,1 milioni incassando 17, 6 milioni totali.

Al quinto posto troviamo il debutto di Father Stu, pellicola tratta da una storia vera che vede Mark Wahlberg nei panni di un ex pugile, e anima perduta, che scopre la fede. 5 milioni di incasso da 2.705 sale, con una media per sala di 1.997 dollari per la pellicola drammatica che vede nel cast anche Mel Gibson e Jacki Weaver.