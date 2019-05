Animali Fantastici 3: Johnny Depp non ha firmato per girare il sequel

Animali Fantastici 3 ha un membro del cast a rischio: Johnny Depp, infatti, non ha ancora firmato il contratto per l'atteso sequel...

Johnny Depp non ha ancora firmato il contratto per partecipare ad Animali Fantastici 3, l'atteso sequel ambientato nel mondo ideato da J.K. Rowling.

Infatti la famosa scrittrice e il regista David Yates si stanno preparando a far partire la produzione del film il prossimo anno, ma pare che l'interprete di Grindelwald non sia ancora ufficialmente a bordo del sequel. La Warner Bros. ha già annunciato Animali Fantastici 3 per il 12 novembre 2021 ma il portale The Blast ha dichiarato che Johnny Depp non ha firmato alcun contratto per prenderne parte.

fb2

A quanto pare, molti membri del cast hanno un contratto generico per la saga di cinque film, ma l'opzione per ogni film viene trattata separatamente dalla Warner Bros. Depp è tutt'ora sulle prime pagine a causa del suo durissimo divorzio con Amber Heard, soprattutto dopo che l'attrice ha parlato di momenti molto inquietanti in cui l'ex-marito tornava a casa ubriaco, le metteva le mani al collo e la prendeva a calci, salvo poi dimenticare tutto a causa dell'alcool. Proprio queste parole hanno messo in dubbio la presenza di Johnny nel sequel.

Il nuovo capitolo degli spin-off di Harry Potter - qui per scoprire tutto ciò che sappiamo sul sequel - inizierà la sua lavorazione il prossimo autunno. Animali Fantastici 3 punta ad ampliare lo spazio in cui dovranno cimentarsi tutti i protagonisti, Dan Fogler (interprete di Jacob Kowalski) durante un'intervista ha parlato chiaramente di Brasile, ma resta da vedere quanto del film sarà ambientato nel paese sudamericano anche perché l'attore ha ammesso di aver letto solo dei copioni parziali e non definitivi. Di sicuro vedremo meglio il piano di Grindelwald e verosimilmente ne sapremo molto di più anche sul suo contrastato rapporto con Albus Silente (Jude Law). Punti lasciati fin troppo in sospeso in Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald e che adesso devono essere messi meglio a fuoco.