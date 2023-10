Animali Fantastici, il piano di cinque film ha sorpreso il regista: 'Non ne avevo idea'

David Yates non era a conoscenza ci fosse un piano da cinque film per il franchise prequel di Harry Potter.

La saga di Animali Fantastici è in pausa e al momento non è prevista la realizzazione imminente del quarto film dopo il pesante flop de I Segreti di Silente. Nel corso di una recente intervista, poi, David Yates ha dichiarato che all'inizio di questa avventura non si aspettava la nascita di un nuovo franchise.

Tuttavia, nel corso della campagna promozionale di Animali fantastici e dove trovarli, J.K. Rowling annunciò che sarebbero stati prodotti altri quattro film, cogliendo di sorpresa lo stesso Yates.

"La notizia che ci sarebbero stati cinque film è stata una sorpresa totale per la maggior parte di noi. [La Rowling ne ha parlato spontaneamente, durante una proiezione stampa. Stavamo presentando alcuni spezzoni del primo film. Avevamo tutti firmato con grande entusiasmo. E Jo, benedetta, è intervenuta... e ha detto: 'Oh, a proposito, ce ne saranno cinque'. Ci guardammo tutti in faccia, perché nessuno ci aveva detto che ce ne sarebbero stati cinque. Ci eravamo impegnati su questo. Era la prima volta che ne sentivamo parlare".

Ogni capitolo successivo di Animali Fantastici ha però generato un minor successo al botteghino, indicando che il franchise forse è già al capolinea dopo tre film. Infatti, Warner si è subito adoperata per annunciare una nuova serie su Harry Potter in arrivo prossimamente in streaming.

Animali fantastici e dove trovarli ha incassato 800 milioni di dollari con un budget di 175 milioni. Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald ha incassato meno di 650 milioni di dollari, con un budget di 200 milioni. Animali Fantastici - I segreti di Silente è stato ancora più deludente, poiché ha generato solo 400 milioni di dollari con lo stesso budget del precedente film.