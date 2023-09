Animali fantastici 4, David Yates: 'Improbabile che venga realizzato, la storia resterà incompiuta'

Dopo il flop di Animali fantastici - I segreti di Silente, il regista David Yates dubita che i programmi verranno rispettati e che ci sarà un Animali fantastici 4. La storia ideata da J.K. Rowling rischia perciò di restare incompiuta.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in un'immagine del film

Animali fantastici avrebbe dovuto seguire le orme del successo epocale della saga di Harry Potter, ma qualcosa non ha funzionato. La trilogia prequel ha riscosso sempre meno interesse nei confronti del pubblico anche per via dei numerosi boicottaggi dovuti dapprima alle presenza "scomoda" di Johnny Depp, sostituito poi da Mads Mikkelsen, e poi alle catastrofiche dichiarazioni transfobiche della Rowling che hanno causato un danno di immagine epocale.

Il terzo e ultimo capitolo della saga, Animali Fantastici - I segreti di Silente, ha provato a tamponare la situazione mettendo Hogwarts in primo piano nel tentativo di riportare la serie sulla strada giusta, ma a quanto pare tutti gli sforzi sarebbero stati inutili.

Interrogato sulla possibilità di proseguire il franchise, il regista David Yates ha risposto: "Sapete che ho iniziato a lavorare su Harry Potter nel 2005? È stato un viaggio fantastico e abbiamo fatto l'ultimo film, 'I segreti di Silente', durante la pandemia. Abbiamo girato il film senza vaccini e abbiamo pagato il prezzo, è stata dura tenere tutto insieme."

Yates ha aggiunto: "Siamo legati da un affetto enorme, è un gruppo adorabile di persone con cui ho lavorato e li amo tutti, ma dopo la fine del film non abbiamo più parlato di un seguito. Ancora non c'è niente di definito quindi mai dire mai, ma sono entusiasta di andare avanti e fare altro".

Con l'annuncio dell'arrivo di una serie TV reboot di Harry Potter, è improbabile che vedremo cosa è successo quando Albus Silente e Gellert Grindelwald si sono affrontati. Ne sappiamo abbastanza per colmare le lacune, ma abbandonare la storia rende un grande disservizio al personaggio di Newt Scamander.