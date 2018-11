Animali Fantastici 3, 4 e 5: J.K. Rowling fa intuire che saranno girati in Italia, Spagna e Germania?

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è solo il secondo capitolo di una saga cinematografica che sarà composta da cinque film e le cui ambientazioni potrebbero essere state svelate da J.K. Rowling.

La scrittrice, che si occupa della sceneggiatura del franchise prodotto da Warner Bros., aveva risposto nel 2016 a chi le chiedeva quanti lungometraggi sarebbero stati realizzati in totale: "5. Five. Cinq. Fünf. Cinco. Cinque."

Alcuni fan avevano quindi ipotizzato che le lingue scelte per la risposta fossero un indizio legato alle nazioni in cui si sarebbero svolti gli eventi: inglese per la parte della storia ambientata negli Stati Uniti, francese per quella che si svolge a Parigi e le altre tre rimanenti sarebbero un'anticipazione legata a magiche avventure in paesi in cui si parla tedesco, spagnolo e italiano.

L'ultima sequenza del sequel attualmente nelle sale fa inoltre ipotizzare delle scene ambientate a Nurmengard, Austria, dove si parla proprio in tedesco.

J.K., tuttavia, sta compiendo delle ricerche legate alla Rio de Janeiro negli anni Trenta, elemento che ovviamente si pensa essere legato alla saga dedicata alla storia di Newt Scamander, Silente e Grindelwald. Non resta quindi che attendere per scoprire se ci sarà un reale collegamento tra i tweet dell'autrice ai prossimi film con protagonisti Eddie Redmayne, Jude Law e Johnny Depp.

It's Rio da Janeiro in the 1930s. https://t.co/z7Begrrd9A — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 1, 2018