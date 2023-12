Andor: la seconda stagione non arriverà prima del 2025

Secondo nuove indiscrezioni l'uscita della seconda stagione di Andor potrebbe essere stata posticipata al 2025. Il primo indizio di un possibile ritardo proviene dal comunicato stampa di Disney+ che elenca gli show in uscita sulla piattaforma streaming nel 2024. Sebbene siano incluse le serie Skeleton Crew e The Acolyte, Andor è assente nell'elcenco.

Inoltre, Gizmodo ha riportato che, secondo una fonte vicina alla serie, la seconda stagione di Andor dovrebbe arrivare nel 2025 a causa dei ritardi causati dagli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA che hanno parzialmente causato la sospensione delle riprese dello show. In particolare la fonte ha dichiarato che è altamente improbabile che il titolo esca prima di quell'anno.

Andor: una foto di Diego Luna e Stellan Skarsgård

Star Wars: Andor

La prima stagione di Andor ha debuttato verso la fine del 2022. Il progetto è stato ideato come prequel del film Rogue One: A Star Wars Story e vede come protagonista Diego Luna nel ruolo del ribelle Cassian Andor. Lo show vede la partecipazione di Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera e di Genevieve O'Reilly nel ruolo di Mon Mothma. Il cast aggiuntivo comprende anche le new entry di Star Wars Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller e Adria Arjona. Recentemente il creatore della serie Tony Gilroy ha svelato un importante dettaglio degli ultimi tre episodi di Andor 2.