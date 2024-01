Andor, Diego Luna: 'Le riprese della seconda stagione quasi finite'

Diego Luna ha svelato un sorprendente aggiornamento sulla seconda stagione di Andor, la serie ambientata nell'universo di Guerre stellari. Anche se i fan di Star Wars dovranno aspettare ancora un bel po' per vedere la seconda stagione, ci sono finalmente buone notizie sulla sua lavorazione.

Secondo quanto svelato dal protagonista Luna sul tappeto rosso degli Emmy di quest'anno, la produzione dovrebbe terminare entro la fine del mese. "La cosa bella di Andor è che sappiamo che ha una fine. È bello lavorare sapendo che c'è un finale. Puoi puntare a qualcosa. Mi restano sette giorni di riprese. Domani tornerò a Londra e finiremo questo lavoro. La prima stagione è stata girata in circostanze molto difficili, con la pandemia e ora con gli scioperi. L'attesa verrà ripagata", ha detto l'attore a Variety.

Andor 2: nuove foto dal set rivelano il ritorno di un personaggio di Rogue One

Andor 2

Secondo il creatore di Andor, Tony Gilroy, la seconda serie di episodi dello show è altrettanto straziante quanto la prima.

"Beh, avrà lo stesso tono e si spera anche la stessa qualità, la stessa attenzione ai dettagli e tutto il resto delle cose a cui la gente si è abituata. Ma ci sono due cose che saranno molto diverse. Uno è che Cassian diventa un rivoluzionario. Il suo impegno per la causa non sarà messo in dubbio nei prossimi quattro anni. La seconda differenza è che ci occuperemo di coprire un periodo di quattro anni. Ogni tre episodi di questa seconda stagione salteremo avanti di un anno. Quando arriveremo alla seconda parte della stagione, sarà passato un anno. L'ultimo anno sarà quello che ci porterà agli eventi del film Rogue One: A Star Wars Story. Abbiamo alcune opportunità di narrazione piuttosto interessanti. Sarei curioso di sapere se qualcun altro ha mai fatto una cosa del genere prima. Non ci viene in mente nessuno che l'abbia fatto", ha detto Gilroy.

La prima stagione di Andor è ora in streaming su Disney+, mentre la seconda non ha ancora una data di uscita.