Andor, Tony Gilroy ha sospeso il suo lavoro sulla Stagione 2 per lo sciopero degli sceneggiatori

Tony Gilroy ha cessato ogni attività sulla Stagione 2 di Andor, della quale è sia sceneggiatore che produttore esecutivo. Questo a causa delle regole imposte dallo sciopero della Writers Guild of America.

Inizialmente, infatti, Gilroy aveva dichiarato che avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni di produttore ma non quelle di scrittore per la serie Star Wars, ma in una nota la WGA ha fatto sapere che anche le mansioni della produzione possono essere strettamente legate ai lavori di scrittura. Per tanto, Gilroy ha interrotto ogni tipo di mansione che stava svolgendo e soprattutto dopo essere stato definito in qualche modo "traditore" dai colleghi della WGA.

"Ho interrotto ogni tipo di lavoro legato alla scrittura su Andor prima della mezzanotte del 1° maggio. Dopo essere stato informato della riunione degli showrunner di sabato, domenica mattina ho comunicato a Chris Keyser della WGA che avrei cessato anche tutte le funzioni di produttore non legate alla scrittura", ha dichiarato Gilroy in una dichiarazione pubblicata dall'Hollywood Report. L'agenzia ha confermato che Keyser, co-presidente della WGA, e Gilroy hanno discusso la cosa.

Guai in vista a Hollywood con lo sciopero degli sceneggiatori

Quando ormai siamo giunti alla seconda settimana di sciopero da parte della WGA, sono numerosissime le produzioni interrotte o sospese, come la Stagione 5 di Stranger Things o la Stagione 2 di Scissione.