Andor: Diego Luna annuncia la fine delle riprese della stagione 2 della serie della saga di Star Wars

Diego Luna ha annunciato la fine delle riprese della stagione 2 di Andor condividendo un post su Instagram in cui ringrazia per l'esperienza vissuta.

La serie ideata come prequel del film Rogue One gli ha infatti permesso di riprendere il ruolo del ribelle che ha un ruolo fondamentale per recuperare i piani della Morte Nera.

I ringraziamenti del protagonista

Nel suo post Diego Luna ha dichiarato: "Oggi è l'ultimo giorno delle riprese di Andor. Non potrei essere più grato nei confronti dell'intera troupe per questa fantastica esperienza e per gli anni trascorsi lavorando duramente".

L'attore ha aggiunto: "Oltre 700 persone hanno lavorato a questa produzione ed è impossibile salutare e ringraziare tutti individualmente, ecco perché scrivo qui. Grazie per l'amore e per la meravigliosa esperienza. Ci vediamo presto".

Andor: perché è la serie più politica, più attuale e più matura di Star Wars

Il cast dell'ultimo capitolo della storia

Nella seconda stagione della serie ideata da Tony Gilroy, Diego Luna riprenderà il ruolo di Cassian Andor e nel cast ci saranno anche Forest Whitaker nella parte di Saw Gerrera, Genevieve O'Reilly che interpreta Mon Mothma, Alan Tudyk nei panni del droide K-2SO.

Nel cast anche Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, e Adria Arjona.

Le puntate inedite arriveranno sugli schermi di Disney+ nel 2025.