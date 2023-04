Andor 2: nuove foto dal set rivelano il ritorno di un personaggio di Rogue One

Andor 2 è in lavorazione, grazie ad alcune foto dal set sappiamo che nella nuova stagione ritroveremo un personaggio di Rogue One: A Star Wars Story

Le riprese di Andor 2, la seconda stagione della serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari e prequel del film spin-off Rogue One, sono state avviate. Sappiamo, grazie a delle foto pubblicate online, che il mercenario Gigoran Moroff, interpretato da Ian Whyte, farà parte del cast.

Tony Gilroy ha creato e Lucasfilm ha prodotto Andor, la serie incentrata sul ribelle Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, che racconta la storia precedente al suo primo apparire in Rogue One: A Star Wars Story. La seconda stagione, attualmente in preparazione, sarà anche l'ultima della serie.

Newbury Today ha pubblicato alcune foto scattate presso la base aerea di Greenham nel Regno Unito, luogo in cui la Disney ha girato le scene di Star Wars: Il risveglio della forzanel 2015 e di Star Wars: Gli ultimi Jedi nel 2017. Grazie a questi scatti dal set della serie, è stato svelato che Ian Whyte, con il suo personaggio Gigoran Moroff, tornerà nella seconda e ultima stagione di Andor.

Forest Whitaker ha confermato in diverse interviste ai media che il personaggio di Saw Gerrera, interpretato dall'attore statunitense, farà ritorno nella seconda stagione di Andor. Inoltre, nel nuovo capitolo vedremo nuovamente il droide K-2SO, incarnato da Alan Tudyk. Al cast si aggiungerà anche Kino Loy, caratterizzato da Andy Serkis, un prigioniero di Narkina 5 il cui destino era rimasto incerto dopo la rivolta carceraria del sesto episodio della prima stagione, One Way Out.

Diego Luna è stato intervistato da Variety sulla conclusione della serie, e ha dichiarato: "Per la mia salute mentale, è bene che la serie duri solo due stagioni. Ma sapendo che questa è la fine, voglio godermela e ottenere il meglio da questa esperienza". Riferendosi alla storia del suo personaggio, Cassian Andor, ha aggiunto: "Ciò che Cassian fa in Rogue One è davvero straordinario, e ciò che stiamo costruendo mostra cosa deve accadere nella vita di qualcuno per spingerlo a sacrificare tutto. Per me, questa è sempre stata una storia sulla capacità delle persone normali di creare il cambiamento e diventare eroi attraverso azioni straordinarie".

La serie, composta da dodici episodi, è stata distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 21 settembre 2022. Andor ha ricevuto il plauso sia della critica che degli appassionati del mondo di Star Wars. La seconda e ultima stagione della serie continuerà a raccontare la storia di Cassian Andor e lo porterà fino agli eventi del film Rogue One.