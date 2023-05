Andor 2: Tony Gilroy svela un importante dettaglio degli ultimi 3 episodi

Le riprese di Andor 2 sono attualmente in corso e il creatore della serie ha ora svelato alcuni dettagli degli ultimi tre episodi.

Il progetto è stato ideato come prequel del film Rogue One e ha come protagonista l'attore Diego Luna nel ruolo del ribelle Cassian Andor.

I primi dettagli sulla stagione due

Nel film Rogue One: A Star Wars Story si seguiva la missione compiuta da Cassian insieme a Jyn Erso, interpretata da Felicity Jones, conclusasi con la morte degli eroi dopo essere riusciti a trasmettere i piani di costruzione della Morte Nera, essenziali per l'importante vittoria contro l'Impero mostrata nella saga originale.

Tony Gilroy ha ora rivelato al magazine Empire un importante dettaglio della seconda stagione della serie che compierà dei salti temporali nel corso delle nuove puntate. Lo sceneggiatore ha spiegato che gli ultimi tre episodi racconteranno "gli ultimi tre giorni prima di Rogue One".

Il progetto realizzato per Disney+, infatti, si ricollegherà direttamente con Rogue One.

Diego Luna ha inoltre anticipato che i rischi al centro della nuova stagione saranno molto diversi e Gilroy ha sottolineato: "Non sto cercando di gettare le basi per una carriera, più che altro sono nella fase discendente di una lunga carriera. Ma questa è un'opportunità. Queste sono 1500 pagine del materiale più dinamico che devono affrontare queste persone nella loro vita. L'abbiamo realizzata nel modo giusto la prima volta e non vuoi abbassare il livello".