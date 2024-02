Star Wars: Andor, Stellan Skarsgård svela quando arriverà la Stagione 2 su Disney+

Nel corso di una nuova intervista concessa a GamesRadar, Stellan Skarsgård ha provveduto ad aggiornare i fan sulla data d'uscita della Stagione 2 di Andor su Disney+.

Sebbene Lucasfilm non abbia annunciato ufficialmente una data di debutto per la seconda e ultima stagione di Andor, Skarsgård ha rivelato che ci sono buone probabilità che la serie arrivi sul servizio di streaming prima della fine del 2024.

La Stagione 2 di Andor era originariamente prevista per l'agosto 2024, ma è stata ritardata dopo che gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori del 2023 hanno costretto la produzione a fermarsi per mesi.

Andor, Stellan Skarsgård anticipa il debutto della Stagione 2

L'attore ha anche promesso che la seconda stagione di Andor ricompenserà la lunga attesa del pubblico. "È l'ultima stagione. Finisce dove inizia Rogue One, quindi arriveremo a quel punto. Penso che sarà molto buona, già la prima mi aveva soddisfatto perché era una sorta di Star Wars per adulti - era ambientato in una società più realistica e complicata, il modo in cui sperimentano la claustrofobia del regime fascista è palpabile. Penso che quella che ci attende sarà una buona stagione".

Andor 2: nuove foto dal set rivelano il ritorno di un personaggio di Rogue One

Mentre la seconda stagione di Andor è ancora lontana, i fan di Star Wars avranno modo di vedere prima The Acolyte, la cui uscita su Disney+ è prevista per quest'estate. Negli ultimi giorni, invece, è tornata Star Wars: The Bad Batch con la Stagione 3, che vedrà anche il ritorno di un iconico personaggio di Star Wars.