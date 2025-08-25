Star Wars, Ewan McGregor: "Avrei voluto recitare nella stagione 3 di Andor"

Ewan McGregor non ha ancora perso la speranza di riprendere il ruolo di Obi-Wan Kenobi nella saga di Star Wars, rivelando inoltre in che progetto vorrebbe essere coinvolto.

L'attore scozzese, come riportato da Collider, ha risposto a una domanda dei fan raccontando come avrebbe voluto apparire in futuro nell'universo creato da George Lucas.

Le lodi di McGregor per Andor

Durante l'evento Fan Expo in Canada, Ewan McGregor ha lodato la serie Andor con star Diego Luna: "Mi sono entusiasmato realmente. Stavo pensando: 'Penso di essere presente in questa dimensione temporale. Penso potrei essere nella stagione 3".

Obi-Wan Kenobi: una foto di Ewan McGregor

L'interprete del cavaliere jedi ha aggiunto: "Ero super entusiasta e poi ho capito: 'Oh no'. Quindi, forse se ci fosse, avrei potuto inserirmi in quella storia. C'è sempre una chance che forse ci sia una storia che sta accadendo nello stesso periodo in cui si sovrappongono".

McGregor ha quindi lanciato un appello: "C'è sempre una chance se la Disney sta ascoltando, a livello ipotetico... Andiamo, Disney!".

Il binge watching dell'interprete di Obi-Wan

Ewan ha ammesso di non aver visto Andor, di cui potete leggere la nostra recensione del finale, non appena era arrivata su Disney+: "Scopro sempre le cose in ritardo, sono così. Se tutti stanno parlando di qualcosa penso: 'Sì, la vedrò più tardi'. E poi, quando la guardo, un anno dopo, penso: 'Questa è davvero buona'".

L'attore ha aggiunto: "Ho pensato: 'Sì, è quello che stavano dicendo tutti un anno fa', ma l'ho fatto. Ho guardato Andor e ho visto il primo episodio a casa con mio figlio, e poi mi sono reso conto di ciò di cui stavano parlando tutti. Ho pensato fosse grandioso".

La serie Andor si è conclusa dopo due stagioni e Tony Gilroy ha confermato più volte che il progetto non continuerà, avendo concluso la storia prequel che conduce agli eventi raccontati nel film Rogue One.

I fan di Star Wars devono quindi rimanere in attesa prima di scoprire se Obi-Wan Kenobi ritornerà in qualche progetto della saga.