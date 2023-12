Anatomia di una caduta trionfa agli European Film Awards 2023 con cinque riconoscimenti

Dopo la Palma d'Oro a Cannes, Anatomia di una caduta di Justine Triet trionfa agli European Film Awards conquistando cinque premi, compresi Miglior film, attrice e regia, How to Have Sex miglior film rivelazione.

Berlino ha ospitato nel weekend gli European Film Awards 2023 che hanno visto trionfare il vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, Anatomia di una caduta. Il film di Justine Triet si porta a casa cinque riconoscimenti: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice (Sandra Hüller), Miglior sceneggiatura (Justine Triet, Arthur Harari) e Miglior montaggio (Laurent Sénéchal)

How to Have Sex: Mia McKenna-Bruce in una scena

Thriller incalzante con al centro un provocatorio ritratto di donna, il film di Justine Triet ha incontrato un grande successo di critica e pubblico anche in Italia, dove è distribuito da Teodora. Qui la nostra recensione di Anatomia di una caduta.

Anatomia di una caduta, Justine Triet: "La donna è il contrario di un tweet!"

Mads Mikkelsen ha vinto il premio come miglior attore per il dramma storico di Nikolaj Arcel The Promised Land, in concorso a Venezia. Mikkelsen ha spiegato che il regista ha impiegato "10 anni per chiamarmi... per favore, non aspettare altri 10 anni per richiamarmi". Il film ha vinto anche i premi per la fotografia di Rasmus Videbæk e per i costumi di Kicki Illander.

Il premio per il Miglior film rivelazione va invece a How To Have Sex, esordio di Molly Manning Walker che ha già vinto la sezione Un Certain Regard a Cannes e che verrà distribuito al cinema dalla stessa Teodora a inizio 2024, per arrivare successivamente in esclusiva streaming su MUBI. Robot Dreams diretto da Pablo Berger ha vinto come miglior film d'animazione.