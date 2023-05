Anatomy of a fall, recensione: un thriller da Palma d'Oro

La recensione di Anatomy of a fall, film di Justine Triet premiato a Cannes con la Palma d'Oro. Sandra Hüller giganteggia in un thriller in cui si indagano gli equilibri di potere in una coppia.

La morbosità con cui guardiamo programmi in cui si fa la ricostruzione di omicidi sconvolgenti servendosi di plastici accurati (sì, in Italia Porta a porta su tutti, che ha quasi 30 anni e continua a macinare ascolti) è sintomo di diverse cose. Prima di tutto la tragedia ha un fascino irresistibile, perché ci mette di fronte al lato oscuro della vita, qualcosa da cui siamo terrorizzati e allo stesso tempo non può che destare in noi curiosità. Dall'altra è un desiderio, più o meno inconscio, di ordine, di certezza. La raccolta di prove, la ricerca della verità ci dà un senso di controllo. È anche per questo che il genere crime non ha mai conosciuto epoche di crisi. E mai come oggi vive un periodo florido, frammentandosi in infiniti podcast, serie tv e documentari. In un mare di offerte simili, Justin Triet, premiata con la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2023, ha trovato il modo di utilizzare questo tipo di storie in chiave nuova e interessante. La recensione di Anatomy of a fall parte con questa consapevolezza: non ci troviamo di fronte a un semplice thriller.

Anatomy of A Fall: una foto del film

La trama di Anatomy of a fall sembra la più classica delle storie crime: la scrittrice di successo Sandra (Sandra Hüller) sta facendo un'intervista con una studentessa. Mentre parlano, parte in loop a volume altissimo P.I.M.P. di 50 Cent e Snoop Dogg. È il marito di lei, Vincent (Swann Arlaud), che, da un'altra stanza, manifesta così il suo conflitto con la donna. A causa del rumore fortissimo, Sandra è costretta a interrompere l'incontro. Poco più tardi il figlio della coppia, Daniel (Milo Machado Graner), di ritorno da una passeggiata con il cane, trova il cadavere del padre in mezzo alla neve. È caduto dal secondo piano della casa. Cosa è successo? Il film ci mette immediatamente di fronte a due sole opzioni: o si tratta di omicidio, o di suicidio. E, nel primo caso, Sandra è la principale sospettata.

Dopo questo inizio in cui i fatti precipitano come una valanga, Anatomy of a fall diventa un film processuale: Sandra è chiamata a rispondere della sua relazione con Vincent in tribunale, per capire se sia stata lei o meno a buttare giù l'uomo. In aula la sua relazione viene fatta a pezzi e ispezionata nei minimi dettagli, rivelando dinamiche di coppia completamente squilibrate. E stavolta è la donna ad avere in mano il potere.

Anatomia di una coppia

Nel corso delle indagini scopriamo che il rapporto tra Sandra e Vincent era più che in crisi: era sbilanciato su più fronti. Prima di tutto sul campo della lingua: lei tedesca, lui francese, si sono conosciuti a Londra e per questo il terreno comune è l'inglese. Lui però, stanco di essere solo un professore, quando invece lei è una scrittrice di successo, ha trasferito tutta la famiglia nel suo paese natale, costringendo lei a mettersi alla prova con suoni meno familiari.

Poi su quello sessuale: Sandra, da quanto veniamo a sapere, è molto più libera del marito. E infine nel rapporto con il figlio: Vincent si è offerto di educarlo a casa, sacrificando così gran parte del tempo da dedicare al proprio romanzo, che non riesce mai a terminare. C'è di più: nei confronti del figlio l'uomo prova il più grande senso di colpa. A causa di un incidente, il ragazzo ha perso quasi completamente la vista e lui si sente in parte responsabile.

Anatomy of A Fall: una scena del film

Laddove Vincent è depresso, smarrito, insicuro, Sandra invece è granitica, lucidissima, anche spietata: senza nessuna falsa accondiscendenza rimprovera all'uomo di non avere abbastanza volontà, di essere l'artefice della propria infelicità. In Anatomy of a Fall c'è un'interessante inversione di ruoli: è più frequente che in una coppia sia la donna a sacrificare se stessa e le proprie aspirazioni in favore della vita domestica, mentre l'uomo insegue il successo personale. Qui è esattamente l'opposto, ma il risultato non cambia: chi rimane indietro soffre e a farne le spese sono i figli.

Attraverso questa storia crime classica, la regista Justin Triet ci parla di rapporti tra uomo e donna e del cambiamento sempre più evidente, almeno nella società occidentale, delle dinamiche di potere nella coppia. Più che di differenze tra uomini e donne sembra dirci che, a prescindere dal genere, la vera cosa da analizzare è chi abbia in mano il potere: se c'è uno squilibrio troppo pronunciato in favore di uno dei due tutti perdono. Non è un caso che il figlio di Sandra e Vincent sia cieco: alla fine sarà proprio lui a dover dare la testimonianza più importante per raggiungere il verdetto. E a dover scoprire sulla propria pelle che il concetto di verità è molto più complesso di quanto non si creda. Unico testimone non in grado di dire la sua è il cane di casa: è l'unico sguardo puro e non contaminato da rancori e rivendicazioni personali. Noi, come lui, rimaniamo col sangue gelato nel vedere come la regista e la sua mastodontica protagonista ci dicano con precisione chirurgica verità scomode, affrontate poche volte sullo schermo con tanta lucidità.