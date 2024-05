Anatomia di una caduta: l'edizione Blu-Ray del film di Justine Triet è in sconto su Amazon

Arrivato nei cinema italiani senza troppa pubblicità, Anatomia di una caduta ha saputo stregare il pubblico che ha dato una chance al film di Justine Triet. Vincitrice dell'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, dei Golden Globe per il miglior film straniero e la miglior sceneggiatura e della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2023, la pellicola ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati e della critica specializzata, confermando la particolare sensibilità di una regista che ha sicuramente tantissimo da dire. La scrittura per immagini di Anatomia di una caduta e la sua voce sono, non a caso, più chiare che mai in una vicenda dai punti interrogativi forti.

Partendo proprio dalle reazioni positive verso il film, abbiamo voluto segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, si può trovare Anatomia di una caduta, nella sua versione Blu-Ray, in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, la pellicola è disponibile a 15,99€, con uno sconto dell'11% sul prezzo mediano. Se incuriositi dalle risposte della critica e dei cinefili, o anche solamente intenzionati a recuperarlo per interesse personale, passate dal box seguente; qui troverete ulteriori dettagli sul prodotto cinematografico in questione.

Anatomia di una caduta in versione Blu-Ray su Amazon

Una coppia di sposi, con il figlio, vive la propria quotidianità in una località montanara nei pressi di Grenoble. La tranquillità circostante identifica immediatamente questa scelta di vita come un tentativo di allontanarsi dall'irrequietezza cittadina. Tutto cambia bruscamente quando Sandra (Sandra Hüller) trova il marito Samuel (Samuel Theis) morto all'ingresso di casa. La situazione porterebbe far supporre che qualcuno lo abbia spinto giù dal balcone dell'abitazione. Si tratta di un omicidio premeditato o di altro?

Justine Triet dopo l'Oscar: "Steven Spielberg mi ha proposto di scrivergli un film"

Sfruttate l'attuale sconto su Amazon per recuperare un thriller che ha turbato, rapito e coinvolto sia critica specializzata che cinefili appassionati. Se non per voi può comunque trasformarsi in un'idea regalo originale.