Anatomia di una caduta, Justine Triet: 'La donna è il contrario di un twit!'

La Palma d'Oro 2023, Anatomia di una caduta, è passata anche a Roma: la regista Justine Triet ha infatti presentato il film anche alla Festa del Cinema di Roma 2023, in occasione dell'uscita italiana del film, in sala dal 26 ottobre.

Anatomia di una caduta: una scena del film

La trama di Anatomia di una caduta sembra quella di un classico giallo: un uomo muore cadendo dal balcone di una baita in montagna, unici esseri viventi presenti in casa la moglie, interpretata da una straordinaria Sandra Hüller, il figlio e il cane. Ci sono pochi dubbi sulla scena: o si tratta di un suicidio, o qualcuno l'ha spinto di sotto.

Il film in realtà è una profonda riflessione sui rapporti di potere in una coppia, oggi profondamente cambiati grazie a una sempre maggiore emancipazione delle donne. Nella nostra intervista a Justine Triet, che incredibilmente non è stata candidata all'Oscar dalla Francia per il miglior film straniero 2024, la regista ci parla proprio di questo. Con in sottofondo la canzone P.I.M.P. di 50 Cent, che nel film è molto importante.

Anatomia di una caduta: intervista Justine Triet

Visto che sul red carpet di Anatomia di una caduta a Roma 2023 è stata disegnata la sagoma del corpo che si vede nel film accompagnata dalla canzone P.I.M.P. di 50 Cent, impossibile non chiedere a Justine Triet se adesso, quando la ascolta, per lei ha un significato completamente diveso: "Certo! Chiunque veda il film sa perché".

La regista ha inoltre un buon rapporto con il cinema italiano, apprezzando molto colleghi come Alice Rohrwacher e Pietro Marcello.

Anatomia di una caduta, recensione: un thriller da Palma d'Oro

In Anatomia di una coppia il processo porta a galla diversi lati oscuri della coppia al centro della storia. In un rapporto c'è sempre una dinamica di potere, che quando è sbilanciata può portare a sofferenza. Chi è il vero villain in una coppia? Per Triet: "Non lo so, una coppia è sempre qualcosa di molto complicato. Il film cerca di vedere la situazione globale, senza giudicare la donna o l'uomo. La donna è il contrario di un twit: quindi cerco di vedere la situazione da un punto di vista più ampio".