Ana De Armas sarà la protagonista dello spinoff di John Wick, Ballerina

L'universo di John Wick con l'arrivo di nuove star. La sensuale attrice cubana Ana De Armas, vista di recente in No Time to Die, è entrata in trattative per interpretare la protagonista dello spinoff Ballerina, incentrato su una giovane assassina in cerca di vendetta.

No Time To Die: Ana de Armas in una foto della premiere del film

L'arrivo del personaggio che vedremo in Ballerina è stato anticipato in John Wick 3: Parabellum, si tratta di una ballerina che viene addestrata a diventare un'assassina. Secondo Deadline, Ana de Armas è prossima a stringere l'accordo per il ruolo mostrando le sue abilità nel combattimento.

A dirigere Ballerina sarà Len Wiseman, che utilizzerà una sceneggiatura firmata da Shay Hatten. Lionsgate tornerà a collaborare coi produttori di John Wick Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski per il film il cui budget si aggira tra i 50 e 80 milioni di dollari. Non è chiaro se Keanu Reeves farà una fugace apparizione nel film, anche se c'è la speranza che lui e Anjelica Huston possano comparire in dei cameo.

Dopo l'exploit in Cena con delitto - Knives Out e No Time to Die, la carriera di Ana De Armas è in ascesa. Aspettiamo di vedere l'attrice, che ha appena ultimato le riprese del film Netflix The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, in Blonde, atteso biopic su Marilyn Monroe.