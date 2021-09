Ana De Armas alla premiere di No Time to Die: il look mozzafiato fa impazzire i social (FOTO)

Ana De Armas è stata una delle star acclamate alla Royal Albert Hall di Londra per la premiere di No Time to Die, il nuovo film di James Bond.

Ana De Armas si è presentata alla premiere di No Time to Die a Londra con un look mozzafiato che ha entusiasmato i suoi numerosi fan sui social. L'attrice completa il cast del film insieme a Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Christoph Waltz e Ralph Fiennes.

Nella serata di ieri, martedì 28 settembre, i riflettori del cinema internazionale si sono accesi sulla Royal Albert Hall di Londra, dove si è tenuta la premiere di No Time to Die, il film diretto da Cary Fukunaga che, dopo numerosi rinvii forzati, è finalmente pronto ad arrivare sul grande schermo. Un evento speciale, quello organizzato nella capitale inglese, a cui hanno preso parte le star del film, dal protagonista Daniel Craig alle attrici Lashana Lynch e Lea Seydoux, ma anche personalità estranee al mondo del cinema, come la duchessa Kate Middleton, arrivata con suo marito William.

Colei che però ha fatto impazzire i social con il suo outfit è senza dubbio Ana de Armas, l'attrice e modella cubana che si è presentata alla premiere di No Time to Die con un abito di velluto nero di Louis Vuitton, con cinturini ricamati con paillettes d'argento e cristalli. A scatenare l'entusiasmo dei fan è stata poi la spaccatura dell'abito che lasciava intravedere l'intera gamba dell'attrice, nonché la sua scollatura vertiginosa. "Dio è una donna e si chiama Ana De Armas", si legge in un tweet, mentre un'altra utente scrive "Ana de armas bellissima come sempre". Tantissimi sono poi gli utenti che hanno usato l'ironia per esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dell'attrice.

In No Time to Die, Ana De Armas interpreta il personaggio di Paloma. Il 25esimo film dello storico franchise cinematografico mostra un James Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann (Léa Seydoux), ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.