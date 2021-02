Ana De Armas: nuovo taglio di capelli dopo la rottura con Ben Affleck

La relazione tra la star Ana de Armas e Ben Affleck ha fatto notizia nell'ultimo anno, dopo che i due hanno trascorso la maggior parte della quarantena insieme, ma l'idillio è finito e l'attrice ha mostrato sui social network un nuovmo taglio di capelli.

Si dice che una donna cambi taglio di capelli dopo un periodo difficile o per cambiare la sua vita, così ha fatto Ana de Armas dopo la recente rottura dal divo Ben Affleck, una relazione che aveva appassionato tantissimo il pubblico di Hollywood, anche perché i due sembravano fatti l'uno per l'altra. L'attrice ha condiviso su Instagram nuove foto in cui mostra un taglio molto sbarazzino, con la frangia, totalmente diverso da quello che aveva prima.

Ben Affleck e Ana de Armas: dopo la rottura, il cartonato dell'attrice finisce nel cassonetto

Questo nuovo taglio, come abbiamo anticipato, è molto diverso dai capelli lunghi mostrati nei film Blade Runner 2049, Cena con delitto - Knives Out e No Time to Die, ma comunque le sta davvero bene ed è stato apprezzato da tutti i suoi follower. La giovane attrice cubana, sicuramente, non passa il tempo a piangere sulla rottura della sua relazione anche perché la sua agenda è fitta di impegni.

Quello più atteso da tutti è sicuramente Blonde, film biografico di Andrew Dominik in cui Ana De Armas interpreterà Marylin Monroe, icona leggendaria del cinema di Hollywood. Il film è basato sul romanzo di Joyce Carol Oates del 2000, che dà uno sguardo immaginario alla vita interiore di Marilyn Monroe.

Blonde uscirà su Netflix nel 2021.