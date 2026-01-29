Ana De Armas sarà un'aspirante influencer nel thriller Sweat

Ana de Armas sarà la protagonista del nuovo thriller psicologico Sweat, progetto che si basa sull'omonimo film diretto dal regista svedese-polacco Magnus von Horn.

L'opera originale era stata selezionata per partecipare all'edizione 2020 del Festival di Cannes, poi cancellata a causa della pandemia di Covid.

Che cosa racconterà Sweat

L'attrice Ana de Armas avrà in Sweat la parte dell'influencer Emma Kent, dalla carriera in ascesa, che sogna di ottenere lo stesso successo del suo idolo, la superstar dei social media Kat Highbrook.

Il suo mondo, delineato con attenzione, inizia a crollare quando un incontro con Kat va terribilmente storto e la giovane è costretta a stringere un pericoloso accordo con Trent, un fan ossessionato. La sua devozione fuori controllo la obbliga a scegliere fino a che punto è disposta a spingersi pur di ottenere la fama.

Alla regia sarà impegnato J Blakeson, impegnato anche come sceneggiatore e produttore. In precedenza il filmmaker si è occupato di serie come Rapina e fuga, mentre tra i suoi film c'è il recente I Care a Lot (di cui potete leggere la nostra recensione), oltre ad aver debuttato alla guida di un lungometraggio con La scomparsa di Alice Creed.

Le riprese prenderanno il via il 30 marzo nella città di Los Angeles e nel Regno Unito. AGC International si occuperà della distribuzione internazionale.

Ana De Armas in una foto

Il prossimo progetto di Ana de Armas

Prossimamente l'attrice sarà protagonista, accanto a Tom Cruise, del thriller intitolato Deeper.

Il regista Doug Liman ha descritto alcuni mesi fa il film come un thriller soprannaturale. Al centro della trama c'è un ex astronauta caduto in disgrazia, interpretato dal protagonista di Mission: Impossible, che accetta una missione per esplorare una misteriosa fossa oceanica di recente scoperta. La discesa negli abissi si trasformerà presto in un confronto con una forza sconosciuta e potenzialmente letale.