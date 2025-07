Tom Cruise e Ana de Armas beccati mano nella mano: le foto che confermano la storia d'amore

I due sono stati immortalati dai paparazzi mentre camminavano insieme e mano nella mano mentre si trovavano nel Vermont, dove Ana De Armas ha una casa per le vacanze

Alla fine, dopo tutti gli indizi che lo lasciavano presagire, sembra proprio che Tom Cruise e Ana de Armas abbiano confermato, o rivelato, di essere impegnati in una relazione.

La coppia è stata avvistata mentre si scambiava effusioni pubbliche durante una vacanza nel Vermont lo scorso sabato, cinque mesi dopo che erano iniziate a circolare le voci su una loro presunta relazione.

Cruise indossava un completo blu scuro, compreso un maglietta aderente, pantaloni e un cappellino da baseball, mentre teneva per mano la star di Ballerina. L'attore indossava anche occhiali da sole scuri e scarpe da ginnastica bianche. De Armas, che possiede una casa nel Vermont, ha sfoggiato uno stile casual simile con una maglietta bianca e jeans a zampa neri. L'attrice portava i capelli raccolti in una coda di cavallo e indossava scarpe da ginnastica bianche e nere.

Le precedenti speculazioni sulla nuova coppia Cruise-De Armas

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un momento del film

La star di Mission: Impossible e Top Gun e l'attrice candidata all'Oscar hanno dato vita alle prime voci su una loro presunta relazione nel mese di febbraio, quando sono stati fotografati durante una serata fuori a Londra.

Quando de Armas e Cruise sono stati avvistati insieme per la prima volta, una fonte aveva riferito che si trovavano a cena con i loro agenti "per discutere di potenziali collaborazioni future" e ha sottolineato che all'epoca gli attori "non sembravano avere alcuna relazione sentimentale, ma erano solo amici".

Successivamente, sono stati fotografati insieme diverse volte nelle settimane successive, compreso una volta in cui lasciavano la festa per il 50° compleanno di David Beckham a Londra il 3 maggio scorso e durante una passeggiata in un parco della capitale britannica il giorno del 37° compleanno di De Armas.

Le recenti vacanze insieme in Spagna e al concerto degli Oasis

Ballerina: Ana De Armas in una scena

Durante l'estate, le uscite della coppia hanno incluso una gita in yacht in Spagna e, più recentemente, un concerto degli Oasis allo stadio Wembley di Londra durante il fine settimana. Lo stesso Cruise è stato immortalato in un selfie scattato dal DJ e producer Goldie.

Lo scorso maggio, Ana de Armas aveva confermato di essere al lavoro su diversi progetti con Cruise, uno dei quali è stato poi confermato essere il nuovo thriller soprannaturale diretto da Doug Liman e intitolato Deeper. Al momento, non è arrivata nessuna conferma della relazione dagli agenti delle due star, ma ormai la relazione appare pressoché scontata.