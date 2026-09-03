Amori & Incantesimi 2, Evan Rachel Wood: “Sono stata esclusa contro la mia volontà”

Evan Rachel Wood non nasconde la delusione per l'assenza dal sequel del film del 1998 con Sandra Bullock e Nicole Kidman. E proprio a loro lancia una frecciatina al vetriolo.

Il ritorno delle sorelle Owens sul grande schermo, oltre al brivido della nostalgia porta con sé anche qualche assenza che fa discutere. Evan Rachel Wood infatti non farà parte di Amori & Incantesimi 2, sequel del cult del 1998 con Sandra Bullock e Nicole Kidman, nonostante l'attrice avesse espresso chiaramente il desiderio di tornare. Il personaggio di Kylie Owens, interpretato da Wood da bambina nel primo film, avrà infatti un nuovo volto: quello di Joey King.

La decisione non è arrivata dall'attrice, che aveva persino proposto alla produzione una partecipazione molto ridotta pur di ritrovare il mondo di Amori & incantesimi. A colpirla, però, sembra essere stato anche il silenzio delle persone con cui aveva condiviso il set originale.

Amori & Incantesimi 2, Evan Rachel Wood parla del recasting di Kylie

Sandra Bullock e Nicole Kidman in Amori & Incantesimi

In una storia pubblicata su Instagram, Evan Rachel Wood ha raccontato che Joey King è stata l'unica persona a contattarla direttamente dopo la scelta di assegnare Kylie a un'altra interprete.

"Ho apprezzato davvero molto che Joey King mi abbia contattata, perché nessuno di quelli che avevano lavorato al film originale lo ha fatto. È dolcissima", ha scritto l'attrice.

King ha confermato di aver parlato con Wood durante la promozione del sequel, spiegando di aver ricevuto da lei un sostegno importante: "Le sono stata davvero grata per il supporto che ha mostrato nei miei confronti e verso il resto del cast. È così talentuosa e bellissima e ha reso questo ruolo speciale quando era una ragazzina. Sono molto grata di poter interpretare Kylie a questa età, ma voglio molto bene a Evan e ho apprezzato tantissimo le sue parole e il nostro scambio".

Nel film del 1998 Kylie e Antonia erano le figlie di Sally Owens, interpretata da Sandra Bullock. Anche il secondo ruolo è stato affidato a una nuova attrice: Alexandra Artrip lascia infatti il posto alla star di Game of Thrones Maisie Williams.

Perché non è tornata nel sequel

Evan Rachel Wood da bambina

A spiegare la scelta del recasting è stata la regista Susanne Bier, già al lavoro con Nicole Kidman nella miniserie HBO The Undoing - Le verità non dette. Secondo la filmmaker, il motivo sarebbe strettamente legato all'età prevista per i personaggi nella nuova storia.

"Non è stata una scelta personale", ha spiegato Bier. "I ragazzi nella storia sono appena usciti dal college, quindi non c'era davvero una possibilità diversa. Dovevamo cambiare gli interpreti".

Wood aveva già affrontato l'argomento nei mesi precedenti, ammettendo di essere rimasta dispiaciuta: "È triste non essere stata invitata a tornare perché da bambini avevamo creato un legame molto forte con quel cast. Perdere l'occasione di guardare quel cast e quella casa da adulta e vedere la storia nei nostri occhi è qualcosa che non si può fingere. Mi dispiace che questo non possa esistere, soprattutto per i fan".

"Esclusa contro la mia volontà"

Una scena del primo film

L'attrice aveva però riconosciuto che il nuovo adattamento potrebbe aver preso una strada incompatibile con il ritorno della Kylie originale: "Ho letto il libro e sembra che non stiano seguendo il libro. Penso che nel libro avrebbe avuto senso farmi tornare; credo invece che, per come stanno rifacendo la storia e per l'approccio scelto, non avrebbe avuto senso".

Già nel 2025 Wood aveva chiarito di essersi proposta spontaneamente: "Ho offerto la mia disponibilità. Anche se fosse stata una sola scena o una sola battuta. Mi è stato detto che avrebbero scelto nuove attrici. Mi dispiace deludere i fan. Non dipendeva da me e non è stata una mia scelta. Sarei tornata volentieri dalle mie sorelle".

Amori & Incantesimi 2, ispirato a The Book of Magic di Alice Hoffman, riporterà invece Sandra Bullock e Nicole Kidman nei ruoli di Sally e Gillian Owens. Il film Warner Bros. arriverà nelle sale il 10 settembre 2026, riportando sul grande schermo l'universo magico diventato un piccolo cult alla fine degli anni Novanta.