Amori & incantesimi 2: Sandra Bullock e Dianne Wiest insieme sul set nel nuovo video ufficiale

Warner Bros. ha appena condiviso un nuovo video dal set di Amori & incantesimi 2, mostrando Sandra Bullock e Dianne Wiest riunite a oltre vent'anni dalla prima avventura cinematografica.

Nel film originale, Wiest interpretava Bridget "Jety" Owens, la zia premurosa di Sally (Sandra Bullock) e Gillian (Nicole Kidman), ruolo che ora riprende con lo stesso carisma e calore nel sequel. Il video mostra le due attrici abbracciarsi, chiacchierare e immergersi nell'atmosfera magica che ha reso celebre la saga, confermando l'entusiasmo della produzione nel riportare in vita questo universo incantato.

La trama di Amori & incantesimi 2 rimane avvolta nel mistero

La trama ufficiale di Amori & incantesimi 2 è ancora avvolta nel mistero, ma fonti vicine alla produzione suggeriscono che il film sarà basato su un capitolo successivo della serie di libri di Alice Hoffman. La sceneggiatura è stata affidata nuovamente a Akiva Goldsman, che ha co-scritto il primo film, mentre Bullock e Kidman tornano come produttrici insieme a Denise Di Novi. La data di uscita è fissata per il 18 settembre 2026, e i fan hanno già iniziato a condividere l'entusiasmo sui social, spinti dal breve video che anticipa la magia delle protagoniste e qualche cenno ai nuovi incantesimi.

Oltre a Bullock e Wiest, il film originale del 1998 vedeva nel cast Stockard Channing, Aidan Quinn e Nicole Kidman, creando un ensemble memorabile che ha catturato l'immaginazione degli spettatori. La storia raccontava le avventure delle sorelle Owens, nate in una famiglia di streghe, alle prese con la magia nera e le conseguenze di un incidente mortale che coinvolgeva il fidanzato di Gillian, Jimmy Angelov. Sebbene il primo film non abbia ottenuto il plauso della critica, negli anni ha conquistato un vasto seguito di fan che attendono ora con ansia il sequel.

Sandra Bullock e Nicole Kidman sono due sorelle-streghe in Amori & Incantesimi

Il primo film si basava sul romanzo di Alice Hoffman del 1995 e seguiva le sorelle Owens alle prese con la magia, gli incantesimi e lo spirito maligno che minacciava la loro famiglia. Con l'annuncio di Amori & incantesimi 2, Warner Bros. mira a mantenere viva questa magia e a rinnovare l'interesse dei fan, introducendo nuovi elementi narrativi senza tradire lo spirito originale.

La reunion tra Sandra Bullock e Dianne Wiest rappresenta un richiamo nostalgico per il pubblico, confermando la volontà del sequel di rimanere fedele al cuore della saga e ai legami familiari che ne hanno fatto un cult.