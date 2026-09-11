Paul Walker tornerebbe in Fast & Furious grazie all'IA, ma il fratello Cody: "Io lo eviterei"

Paul Walker potrebbe tornare nei panni di Brian O'Conner anche dopo la sua morte grazie all'intelligenza artificiale, ma suo fratello Cody non vuole essere coinvolto. In vista di Fast Forever, il capitolo che dovrebbe chiudere la saga, la questione del ritorno di Brian resta quindi ancora aperta.

Cody Walker non vuole più interpretare Brian O'Conner

Cody Walker, che insieme al fratello Caleb aveva aiutato a completare Fast & Furious 7 dopo la morte dell'attore nel 2013, ha chiarito di non essere interessato a tornare a interpretare Brian nel film conclusivo della saga.

Vin Diesel con Paul Walker in Fast and Furious

L'ipotesi di utilizzare l'intelligenza artificiale, invece, tecnicamente sarebbe possibile. Secondo Cody, gli studios avrebbero a disposizione moltissimo materiale girato da Paul Walker negli anni di Fast & Furious e potrebbero eventualmente ricorrere a quello. "L'intelligenza artificiale non esisteva nel 2014, quindi potrebbero farlo. Ci sono anni di materiale che non è mai stato utilizzato negli altri film di "Fast". Sono i migliori del settore, troverebbero un modo", ha spiegato.

Ma una cosa è ciò che Hollywood può fare e un'altra è ciò che Cody Walker vuole fare personalmente. Il fratello di Paul non ha nascosto la propria posizione: non vuole tornare sul set per dare nuovamente un volto a Brian. "Non sarei interessato a farlo di nuovo. Amo il modo in cui il suo personaggio è uscito dal franchise", ha dichiarato.

La scelta compiuta in Furious 7 aveva infatti evitato di uccidere Brian O'Conner, permettendo al personaggio di lasciare la vita da pilota e criminale per dedicarsi alla famiglia. Il film si concludeva con una separazione emotiva tra Brian e Dom Toretto, interpretato da Vin Diesel, accompagnata da una sequenza diventata uno dei momenti più iconici dell'intera saga.

Per Cody, quella conclusione rimane ancora oggi la soluzione giusta. "Non lo hanno fatto morire, non hanno fatto qualcosa di pacchiano del genere. È bellissimo: Brian è là fuori a crescere i suoi figli", ha aggiunto.

Cody ha lasciato però una porta aperta a una possibilità molto precisa: la decisione, in un caso del genere, dovrebbe spettare soprattutto alla figlia di Paul Walker, Meadow. "La mia posizione è che dipende da ciò che Meadow vuole vedere. È suo padre", ha spiegato.

È un elemento particolarmente importante perché Cody e Caleb avevano già prestato il proprio contributo alla saga dopo la morte di Paul. Per completare Furious 7, i due fratelli furono utilizzati come controfigure, mentre gli effetti visivi permisero di ricostruire la presenza dell'attore nelle scene rimaste da girare.

Anni fa, entrambi sembravano molto più disponibili all'idea di un eventuale ritorno. Nel 2018 Caleb aveva persino parlato della possibilità di riportare Brian per un cameo, mentre Cody aveva sottolineato che sarebbe stato necessario trovare un modo rispettoso per farlo. Oggi, però, la sua posizione è cambiata.

Vin Diesel vuole riunire Dom e Brian nel film finale

Il problema è che la visione di Cody Walker non coincide con quella di Vin Diesel. L'attore e protagonista della saga ha dichiarato più volte di voler riportare Brian O'Conner nell'ultimo capitolo. Nel 2025, parlando di Fast Forever, Diesel aveva raccontato di aver posto tre condizioni per il finale: riportare la storia a Los Angeles, tornare alla cultura automobilistica e alle corse clandestine e, soprattutto, "riunire Dom e Brian O'Conner".

Una scena di Fast and Furious

Quella dichiarazione non specificava come Brian sarebbe potuto comparire, né se il personaggio sarebbe stato interpretato attraverso materiale inedito, effetti visivi, controfigure o tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Per il momento, quindi, non è stato annunciato alcun ritorno ufficiale di Paul Walker.

Il progetto indicato come capitolo conclusivo della saga si intitola Fast Forever e dovrebbe arrivare nei cinema il 17 marzo 2028.

Cody Walker ha ammesso di non sapere che cosa abbiano intenzione di fare Diesel e la produzione. Ha raccontato di aver parlato con l'attore e di aver percepito quanto peso abbia assunto per lui la responsabilità di chiudere una saga iniziata oltre vent'anni fa. "Non ho idea di cosa aspettarmi. Ho parlato con Vin e, quando si tratta di tutto questo processo, diventa molto etereo. C'è un grande peso", ha raccontato Cody.

Per ora, dunque, la tecnologia potrebbe rendere possibile ciò che una volta sembrava impensabile. Ma resta una domanda molto più difficile: Paul Walker deve davvero tornare in Fast & Furious, oppure Brian O'Conner ha già avuto il finale giusto nel franchise?