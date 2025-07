Amori & Incantesimi: una star del primo film conferma l'assenza dal sequel con Nicole Kidman e Sandra Bullock

Amori & Incantesimi tornerà con un secondo film al cinema e il cast principale dovrebbe essere presente al gran completo o quasi, con Sandra Bullock e Nicole Kidman in prima linea.

Dopo la conferma del ritorno di Dianne Wiest e Stockard Channing nei ruoli delle due eccentriche zie, ora un'altra attrice del primo film ha confermato che non tornerà nel seguito a distanza di anni.

Il no di Evan Rachel Wood al ritorno in Amori & Incantesimi

Tramite una storia su Instagram, Evan Rachel Wood ha confermato che non farà parte del cast del sequel di Amori & Incantesimi:"Me lo stanno chiedendo in molti, quindi lo chiarisco subito: non mi è stato chiesto di tornare nel sequel di Amori & Incantesimi" ha spiegato l'attrice.

Primo piano di Evan Rachel Wood

"Ho offerto la mia disponibilità, anche solo per una scena o una battuta" ha concluso. Non una chiusura netta, da parte di Evan Rachel Wood, ma semplicemente una conferma del fatto che la produzione non l'ha contattata per recitare nel sequel.

Evan Rachel Wood si scusa con i fan per l'assenza da Amori & Incantesimi

"Mi è stato detto che stanno facendo un nuovo casting. Mi dispiace deludere i fan. Non è stato sotto il mio controllo né una mia scelta. Sarei tornata felicemente a far parte delle mie sorelle" ha spiegato Wood.

Nel film originale, Evan Rachel Wood interpreta Kylie Owens, la figlia maggiore di Sally Owens (Sandra Bullock), che dopo la morte del padre (Mark Feuerstein) si trasferisce sotto lo stesso tetto delle zie (Dianne Wiest e Stockard Channing).

Dianne Wiest in una scena di Amori & Incantesimi

Nella nuova pellicola recitano anche Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod. Il team di produzione è affidato alla regista Susanne Bier, che ha preso il posto di Griffin Dunne.