Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"

Nicole Kidman ha pubblicato un video su Instagram che la ritrae insieme a Sandra Bullock nel primo giorno di riprese di Amori & Incantesimi 2. Nel video, si vede Kidman abbracciare Bullock mentre si trovano davanti ad una lapide di un cimitero.

Una sequenza che ha catturato subito l'attenzione dei fan in attesa di tornare ad appassionarsi sullo schermo alle vicende delle due streghe, le sorelle Owens.

Il ritorno in Amori & Incantesimi di Sandra Bullock e Nicole Kidman

"Le streghe sono tornate" ha scritto Kidman "Primo giorno sul set per le sorelle Owens!". Un ritorno parecchio atteso quello delle due star di Hollywood.

Sandra Bullock e Nicole Kidman saranno di nuovo le sorelle Sally e Gillian Owens, discendenti di una lunga stirpe di streghe. Il film originale del 1998, basato sul romanzo di Alice Hoffman, le vede combattere contro una maledizione che uccide gli uomini di cui si innamorano.

Dianne Wiest in una scena di Amori & Incantesimi

Al momento, non sono stati rivelati i dettagli della trama del secondo film, ma pare che la storia sia basata su un capitolo successivo della serie letteraria Practical Magic, titolo originale anche del franchise.

Il sequel di Amori & Incantesimi tra cast e regia

Susanne Bier sarà dietro la macchina da presa del film, co-scritto da Akiva Goldsman, che scrisse anche l'originale, e Georgia Pritchett. Nicole Kidman aveva confessato che lei e la co-star Bullock avevano già pensato ad un sequel mentre giravano il primo film.

Nel cast rientrano anche Dianne Wiest e Stockard Channing, interpreti delle due bizzarre zie delle protagoniste. Partecipano al film anche Joey King, Xolo Maridueña, Maisie Williams, Lee Pace e Solly McLeod.

Sandra Bullock e Nicole Kidman in una scena di Amori & Incantesimi

Ovviamente, l'attenzione è principalmente sulle protagoniste: Nicole Kidman, premio Oscar nel 2003 per la sua interpretazione di Virginia Woolf in The Hours, e Sandra Bullock, premio Oscar nel 2010 per la sua performance nel ruolo di Lee Anne Roberts-Tuohy in The Blinde Side.