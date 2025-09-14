Amori & Incantesimi 2, Nicole Kidman e Sandra Bullock abbracciate nel video che celebra la fine delle riprese

È ufficiale: le riprese principali di Amori & Incantesimi 2, atteso sequel del film cult del 1998, si sono concluse. L'annuncio è stato dato poche ore fa da Nicole Kidman tramite Instagram, con un video dietro le quinte in cui ringrazia cast e troupe per il lavoro svolto e in cui la vediamo passeggiare verso l'orizzonte abbracciata a Sandra Bullock.

La fine delle riprese è una tappa fondamentale verso il compimento del progetto: da qui in poi parte la fase di post-produzione, che dovrà lavorare a effetti visivi, sonoro, montaggio e promozione per preparare il film all'uscita tra meno di un anno. Molto atteso è il modo in cui il sequel riuscirà a bilanciare nostalgia e novità, accontentando il pubblico affezionato all'originale ma incuriosendo anche le nuove generazioni.

Il film vedrà il ritorno delle due protagoniste originali, Kidman e Bullock, nei ruoli delle sorelle Owens, Gillian e Sally. Confermate anche le attrici Stockard Channing e Dianne Wiest nei panni delle zie della famiglia Owens. Tra i nuovi innesti ci sono Joey King (interprete della figlia di Sally), Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña e Solly McLeod.

Quando uscirà il sequel e cosa racconterà la nuova storia?

Amori & Incantesimi 2 uscirà nelle sale il 18 settembre 2026, secondo l'annuncio ufficiale di Warner Bros. La trama del sequel si ispira al romanzo The Book of Magic (2021) di Alice Hoffman, che fa parte della stessa serie narrativa del film originale.

Pur rimanendo fedele allo spirito del primo Practical Magic, la produzione ha dichiarato di voler offrire ai fan "qualcosa di nuovo", pur mantenendo al centro i temi che hanno reso caro il film originale: amore, famiglia, sorellanza e magia quotidiana. Alla regia ci sarà Susanne Bier, già al fianco di Sandra Bullock in Bird Box, da una sceneggiatura co-scritta da Akiva Goldsman, che aveva collaborato anche al primo Amori & Incantesimi, e da Georgia Pritchett.

Il film originale non fu un grande successo al botteghino al momento della sua uscita nel 1998, incassando solo 68,3 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 75 milioni. Tuttavia, il film raggiunse lo status di cult grazie alla distribuzione in home video.

Evan Rachel Wood in una scena di Down in the Valley

Evan Rachel Wood si scusa con i fan per l'assenza da Amori & Incantesimi 2

Evan Rachel Wood, che aveva interpretato Kylie (figlia di Sally) nell'originale, ha rivelato che il suo ruolo sarebbe stato riassegnato in quanto non è stata ricontattata dalla produzione del sequel.

"Mi è stato detto che stanno facendo un nuovo casting. Mi dispiace deludere i fan. Non è stato sotto il mio controllo né una mia scelta. Sarei tornata felicemente a far parte delle mie sorelle" ha spiegato Wood.